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Аргументы недели

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Депутат ЗСК Виктор Тепляков провёл обход в Кооперативном сквере Сочи

Депутат ЗСК Виктор Тепляков провёл обход в Кооперативном сквере Сочи

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, член фракции «Единая Россия» Виктор Тепляков провёл рабочий обход Кооперативного сквера, расположенного в Центральном районе Сочи напротив здания Морского порта.

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