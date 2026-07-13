Депутат ЗСК Виктор Тепляков провёл обход в Кооперативном сквере Сочи

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, член фракции «Единая Россия» Виктор Тепляков провёл рабочий обход Кооперативного сквера, расположенного в Центральном районе Сочи напротив здания Морского порта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии