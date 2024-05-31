Артиллерия и расчет БПЛА «Орлан-10» заметили и уничтожили гаубицу Д-20 ВСУ

Орудие располагалось на правом берегу Днепра Российская артиллерия и расчет отечественного разведывательного беспилотника «Орлан-10» группировки войск «Днепр» в ходе артиллерийской дуэли обнаружили и ликвидировали на правом берегу Днепра украинскую гаубицу Д-20, сообщает корреспондент РИА «Новости».
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