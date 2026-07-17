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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам рассказали, как максимально эффективно заработать на процентах по вкладу

Россиянам рассказали, как максимально эффективно заработать на процентах по вкладу

Не всегда самый высокий процент — самый выгодный: важно смотреть на условия начисления, капитализацию и штрафы за досрочное снятие Возможность получить высокий доход по вкладу все еще существует, однако времени на это остается все меньше.

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