Короля Испании Филиппа освистали и забросали грязью в Валенсии

Разъяренные жители испанской Валенсии, пострадавшей от разрушительных наводнений, освистали и забросали грязью короля Испании Филиппа VI, королеву Летицию, премьер-министра Педро Санчеса и главу правительства региона Карлоса Масона.
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