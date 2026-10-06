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Грипп: почему прививка лучше, чем «переболеть» — и как долго держится иммунитет?

Грипп: почему прививка лучше, чем «переболеть» — и как долго держится иммунитет?

Представьте: вы переболели гриппом, чувствуете себя как огурчик, и думаете — всё, больше не понадобится ни маски, ни таблеток.

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