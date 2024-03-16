ЦТАК: Ким Чен Ын прибыл на публичное мероприятие на подаренном Путиным «Аурусе»

Глава Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын в первый раз посетил мероприятие на подаренном ему президентом Российской Федерации Владимиром Путиным отечественном автомобиле «Аурус».
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