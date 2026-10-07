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Царьград

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Челябинск накроют дожди и ветер до 15 м/с 7 октября

Челябинск накроют дожди и ветер до 15 м/с 7 октября

В Челябинской области 7 октября пройдут небольшие и умеренные дожди, а порывы юго-западного ветра усилятся до 15 метров в секунду.

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