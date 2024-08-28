За неделю 128 калужан заболели ковидом

Федеральный оперштаб опубликовал обновлённую статистику по распространению коронавирусной инфекции на территории Калужской области за неделю с 19 по 25 августаФедеральный оперштаб опубликовал обновлённую статистику по распространению коронавирусной инфекции на территории Калужской области за неделю с 19 по 25 августа.
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