За неделю 128 калужан заболели ковидом

Федеральный оперштаб опубликовал обновлённую статистику по распространению коронавирусной инфекции на территории Калужской области за неделю с 19 по 25 августаФедеральный оперштаб опубликовал обновлённую статистику по распространению коронавирусной инфекции на территории Калужской области за неделю с 19 по 25 августа.