Турецкий марш на Восток угрожает наследию Москвы Анкара уже много месяцев ведет переговоры о присоединении к базовому двустороннему Стратегическому договору о взаимной обороне (SMDA).
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Турецкий марш на Восток угрожает наследию Москвы Анкара уже много месяцев ведет переговоры о присоединении к базовому двустороннему Стратегическому договору о взаимной обороне (SMDA).
Свежие комментарии