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Царьград

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Владислав Наместников привёл «Колорадо» к победе в овертайме НХЛ

Владислав Наместников привёл «Колорадо» к победе в овертайме НХЛ

«Колорадо Эвеланш» одержали победу над «Виннипег Джетс» в НХЛ, благодаря усилиям русского нападающего Владислава Наместникова, который сделал две результативные передачи, включая решающую в овертайме.

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