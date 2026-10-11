Синоптик Леус: первый снег в Москве с высокой вероятностью выпадет с опозданием

Первый снег в Москве с высокой вероятностью выпадет позже средних многолетних сроков. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус Telegram-канале.
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