Елена Веснина объявила о возобновлении спортивной карьеры в 37 лет

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в парном разряде Елена Веснина заявила в Instagram (принадлежит Meta Platforms, признанной в РФ экстремистской организацией), что вернется в профессиональный теннис в предстоящем сезоне, сообщает РБК.
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