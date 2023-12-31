Зачем кошки топчут лапами своего хозяина

Кошки топчут лапами своего человека или одеяло, которым пользуется хозяин. Почему они так делают? Вспоминают детство Издание «The nest», ссылаясь на учёных, пишет, что кошки как будто возвращаются в детство, когда устраиваются на мягкую поверхность и начинают её разглаживать передними лапами.