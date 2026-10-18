Galaxy S27 будет мини-версией Galaxy S27 Plus, а Galaxy S27 Pro — мини-версией Galaxy S27 Ultra Инсайдер Ice Universe опубликовал изображение, на котором представлены чехлы для четырех моделей будущей флагманской линейки Galaxy S27.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым