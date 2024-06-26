Порезаны голова, грудь, конечности: в Питере ищут участника СВО из Омска. Он жестоко избил и порезал девушку, с которой познакомился пару месяцев назад.
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Порезаны голова, грудь, конечности: в Питере ищут участника СВО из Омска. Он жестоко избил и порезал девушку, с которой познакомился пару месяцев назад.