Путешествие может начаться с покупки билета, а цифровые риски — задолго до вылета. По данным «Лаборатории Касперского», с октября 2025 года по июнь 2026-го в России зафиксировали 376 млн веб-угроз: от спама и фишинга до вредоносных программ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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