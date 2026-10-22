Путешествие может начаться с покупки билета, а цифровые риски — задолго до вылета. По данным «Лаборатории Касперского», с октября 2025 года по июнь 2026-го в России зафиксировали 376 млн веб-угроз: от спама и фишинга до вредоносных программ.