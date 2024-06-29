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Петербургский дневник

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Судебный пристав из Петербурга стал донором костного мозга для ребенка

Судебный пристав из Петербурга стал донором костного мозга для ребенка

Мужчина оказался генетическим близнецом для онкобольной девочки Редкое совпадение ДНК сотрудника службы судебных приставов и онкобольной девочки завершилось трансплантацией стволовых клеток, сообщила пресс-служба Главного управления ФССП России по Петербургу.

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