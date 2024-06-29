Судебный пристав из Петербурга стал донором костного мозга для ребенка

Мужчина оказался генетическим близнецом для онкобольной девочки Редкое совпадение ДНК сотрудника службы судебных приставов и онкобольной девочки завершилось трансплантацией стволовых клеток, сообщила пресс-служба Главного управления ФССП России по Петербургу.
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