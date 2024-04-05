Три жителя Магнитогорска незаконно отправили за границу 3 млрд рублей

Уголовное дело составило уже 430 томов.Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области завершило предварительное расследование уголовного дела о незаконном переводе за границу более 3 млрд рублей.
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