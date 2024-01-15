«Раздала»: почему Ирина Шведова не скопила большого состояния за свою карьеру

Исполнительница песен «Белый вальс» и «Америка-разлучница» Ирина Шведова призналась, благодаря хитам она заработала немалые деньги, но сейчас похвастаться большим состоянием не может, так как сразу все тратила.
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