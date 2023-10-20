Что известно о депутате, который осудил награждение сына Кадырова, а потом извинился

Надежда Белугина

Если позволить "журавлям" посягать на святое, что объединяет народы, в мире наступит хаос. Его действие - заработок, не идея и противостояние, а обычная жадность на деньги. И если на одну чашу положить народную вековую веру, а на другую - эти 30 сребреников, станет ясно, на чьей стороне правда. И тот, кто отстаивает эту правду, в данном случае, среди орущих правонезащитников, жаждущих раздрая и крови - настоящий герой. Если закон не на его стороне, значит, надо что-то в нём изменить, чтобы повторения подобного не случалось. Пусть знают это и тот, кто нанимает исполнителя, и тот, кто исполняет.