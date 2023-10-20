Депутат из Татарстана Хамаев раскритиковал награждение сына Кадырова за избиение задержанного, а после принес извинения за свои высказывания В СМИ активно обсуждают историю с депутатом Госсовета Татарстана Азатом Хамаевым, который сначала возмутился присвоением звания Героя Чеченской Республики 15-летнему сыну Рамзана Кадырова, Адаму, а позже публично принес извинения за высказывания.
Что известно о депутате, который осудил награждение сына Кадырова, а потом извинился
Комментарии
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Надежда Белугина
Если позволить "журавлям" посягать на святое, что объединяет народы, в мире наступит хаос. Его действие - заработок, не идея и противостояние, а обычная жадность на деньги. И если на одну чашу положить народную вековую веру, а на другую - эти 30 сребреников, станет ясно, на чьей стороне правда. И тот, кто отстаивает эту правду, в данном случае, среди орущих правонезащитников, жаждущих раздрая и крови - настоящий герой. Если закон не на его стороне, значит, надо что-то в нём изменить, чтобы повторения подобного не случалось. Пусть знают это и тот, кто нанимает исполнителя, и тот, кто исполняет.
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17 час.
Александр Симакин
Действительно избиение задержанного, неспособного защищаться - великий подвиг, достойный присвоения звания Героя.
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14 час.
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