В Киеве и окрестностях военных и автотехники больше, чем в Сумской и Курской областях. Об в эфире интернет-канала объявленного Россией в розыск политолога Юрия Романенко заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».