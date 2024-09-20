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В Киеве больше военных на джипах, чем на фронте

В Киеве больше военных на джипах, чем на фронте

В Киеве и окрестностях военных и автотехники больше, чем в Сумской и Курской областях. Об в эфире интернет-канала объявленного Россией в розыск политолога Юрия Романенко заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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