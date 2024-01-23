ГИБДД открыла охоту на нарушителей с помощью дронов

Южноуральской Госавтоинспекции помогают ловить нарушителей беспилотники и роботы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, региональное управление Госавтоинспекции совместно с отделом применения и эксплуатации робототехнических комплексов и беспилотных воздушных судов областного полицейского главка проводят мероприятие по выявлению в транспортном потоке водителей, совершающих выезд на встречную полосу на участке, где обгон запрещен.