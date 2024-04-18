ФСБ изъяла более 600 используемых для диверсий SIM-боксов

В прошлом месяце в российских регионах было изъято 612 SIM-боксов и более 300 тыс. SIM-карт, через которые незаконно активируются аккаунты соцсетей, финансовых кошельков и банковских счетов, используемые в том числе для диверсий и террористической деятельности.
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