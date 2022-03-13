Кучеров против «Эдмонтона»: 7 бросков и «минус 3». У него 1 очко и «минус 8» в 3 матчах в турне по Канаде

Никита Кучеров набрал 1 очко и «минус 8» в 3 матчах турне по Канаде. Форвард «Тампы» остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (1:4).

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