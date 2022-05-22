Начало совершенно новой жизни Донбасса: запуск грандиозного процесса (ВИДЕО)

«Вот-вот развернется стройка по всему Донбассу, и это будет означать начало совершенно новой жизни» — глава ДНР Денис Пушилин сообщил об отправке первой строительной техники из Пензенской области в Республику для восстановления дорог и мостов.
«Вот-вот развернется стройка по всему Донбассу, и это будет означать начало совершенно новой жизни» — глава ДНР Денис Пушилин сообщил об отправке первой строительной техники из Пензенской области в Республику для восстановления дорог и мостов.
Свежие комментарии