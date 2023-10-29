В Петербурге туристы попали в ловушку из-за перекопанной дороги

В Петербурге туристов "случайно" заблокировали, перекопав дорогу.Группа туристов, отправившаяся на прогулку в лес под Санкт-Петербургом, столкнулась с неожиданными сложностями, когда единственный путь возвращения оказался перекопанным за несколько часов.