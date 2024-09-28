«Бег по кругу»: Лера Кудрявцева призналась, что много лет борется с недугом

Телеведущая подчеркнула, что периоды обострения приходятся на осень Телезвезда Лера Кудрявцева откровенно рассказала о своей сложной борьбе с одним недугом, который преследует ее на протяжении нескольких последних лет.
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