Погорельцам из Забайкальского края полицейские оперативно восстановили документы

Оформлены новые паспорта гражданина РФ шести местным жителям. Сотрудники подразделения по вопросам миграции ОМВД России «Петровск-Забайкальский» выезжали в поселок Новопавловка и приняли документы у граждан, пострадавших во время пожара 28 апреля.