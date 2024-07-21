День информирования в Бобруйском ГРОЧС.

В Бобруйском горрайотделе по чрезвычайным ситуациям прошел единый день информирования.На мероприятии присутствовал начальник отдела надзора и профилактики учреждения ´Могилевское областное управление МЧС´ Константин Липинский.
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