Сергей Перминов призвал молодежь искать опору в традициях

Сергей Перминов, первый замглавы комитета Совета Федерации, выступил на молодежном форуме "Ладога". Он подчеркнул важность поиска опоры в национально-культурных традициях, стремлении к единству и сохранении традиционных ценностей, двигаясь в будущее.