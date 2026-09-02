Происшествия
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Происшествия

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У жителя Адыгеи сотрудники полиции изъяли более 1,5 кг марихуаны, изготовленной им на продажу

В Республике Адыгея полицейские пресекли противоправную деятельность 59‑летнего ранее неоднократно судимого жителя Теучежского района.

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