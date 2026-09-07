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Думайте как Шерлок: головоломка «10 слов» для тренировки памяти и внимания

Думайте как Шерлок: головоломка «10 слов» для тренировки памяти и внимания

Тренируйте мозг, чтобы он работал четко и был ясным до глубокой старости. В помощь — словесные головоломки, которые только на первый взгляд кажутся простыми.

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