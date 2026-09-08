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Новости Россоши и России

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Как сделать курсовую уникальной без потери смысла

Как сделать курсовую уникальной без потери смысла

Уникальность курсовой — понятие шире, чем просто процент оригинальности в системе проверки. Формально текст может пройти антиплагиат за счёт технических манипуляций, но при этом остаться скомпилированным, вторичным и легко узнаваемым как пересказ чужих идей.

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