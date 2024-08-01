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Магнитогорцам рассказали о дальнейших перспективах развития «Притяжения»

Магнитогорцам рассказали о дальнейших перспективах развития «Притяжения»

Общественникам Магнитогорска рассказали о планах развития курорта «Притяжение». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Общественной палате Магнитогорска состоялся очередной круглый стол, посвященный перспективам по улучшению инфраструктуры, улично-дорожной сети и работы общественного транспорта.

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