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Твой континент

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Ветераны боевых действий с инвалидностью смогут быстрее получать набор социальных услуг

С 2026 года ветераны боевых действий с инвалидностью могут оформить набор социальных услуг быстрее. Обратиться с заявлением можно в течение трёх месяцев с даты увольнения со службы или установления инвалидности.

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