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Обамеянг будет получать 5 тысяч евро в неделю в «Барселоне». С нового сезона его зарплата увеличится (Mundo Deportivo)

Стало известно, сколько будет зарабатывать форвард Пьер-Эмерик Обамеянг в «Барселоне», куда он перейдет в ближайшие часы из «Арсенала» на правах свободного агента.

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