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Журнал «Профиль»

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Газохранилища Словакии заполнены на 52,97% перед зимой 2026 года

Газохранилища Словакии заполнены на 52,97% перед зимой 2026 года

По состоянию на 17 сентября Словакия входит в отопительный сезон с одним из минимальных за последние годы уровней запасов.

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