Вышеградская «четвёрка» ослабла, подрывая позиции ЕАЭС

Владислав МАКАРОВ Вышеградская группа (В4), призванная укреплять сотрудничество между Польшей, Венгрией, Чехией и Словакией, пребывает сегодня в полумёртвом состоянии из-за нежелания Венгрии и Словакии искусственно обострять отношения с Россией из-за войны на Украине.