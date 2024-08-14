БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Вышеградская «четвёрка» ослабла, подрывая позиции ЕАЭС

Вышеградская «четвёрка» ослабла, подрывая позиции ЕАЭС

Владислав МАКАРОВ  Вышеградская группа (В4), призванная укреплять сотрудничество между Польшей, Венгрией, Чехией и Словакией, пребывает сегодня в полумёртвом состоянии из-за нежелания Венгрии и Словакии искусственно обострять отношения с Россией из-за войны на Украине.

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