В честь 9 Мая трудовой коллектив предприятия торжественно возложил цветы и венки к мемориалу-танку воинам-днепровцам - освободителям нашего города.
9 Мая.
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В честь 9 Мая трудовой коллектив предприятия торжественно возложил цветы и венки к мемориалу-танку воинам-днепровцам - освободителям нашего города.
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