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Даниил Дубов объяснил пропуск партии с Ниманном на чемпионате мира по блицу

Даниил Дубов объяснил пропуск партии с Ниманном на чемпионате мира по блицу

Русский шахматист Даниил Дубов пропустил партию с Хансом Ниманном на чемпионате мира по блицу из-за джетлага, что привело к техническому поражению и лишило его шансов выйти в четвертьфинал.

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