В России предотвратили увольнение миллионов пенсионеров

В России простимулируют несколько миллионов человек не увольняться с работы после 60-65 лет. Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил на встрече с главой Социального фонда Сергеем Чирковым 21 мая индексацию пенсий работающим пенсионерам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии