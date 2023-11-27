Huawei все больше занимается машинами: создано совместное предприятие с Changan

Huawei и Changan создали совместное предприятие (СП) и подписали меморандум о сотрудничестве. Технологический гигант стремится расширить свою деятельность, включив в неё больше автомобильных компаний, изучая новые модели сотрудничества, открытые и взаимовыгодные.