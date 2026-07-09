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TRENDYMEN

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5 психологических уловок других людей, которые незаметно влияют на наши решения

5 психологических уловок других людей, которые незаметно влияют на наши решения

Мы привыкли считать, что принимаем решения самостоятельно. Но каждый день на наш выбор влияют механизмы, которые работают автоматически: первое впечатление, мнение окружающих, привычные схемы мышления и даже одна случайная цифра.

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