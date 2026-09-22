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Регионы России

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Три человека погибли при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Башкирии

Три человека погибли при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Башкирии

В Торговом центре «Солнечный» в городе Стерлитамак, Башкирия, произошёл крупный пожар, в результате которого погибли три человека и двое получили травмы.

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