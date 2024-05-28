🗓 28 мая 1812 года между Российской и Османской империями был подписан Бухарестский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну 1806-1812 гг.
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🗓 28 мая 1812 года между Российской и Османской империями был подписан Бухарестский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну 1806-1812 гг.
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