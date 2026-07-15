Тимоти Шаламе и Дэвид Бекхэм встретились на ЧМ-2026

Полуфинал чемпионата мира по футболу 2026 подарил не только драму на поле, но и неожиданную модную встречу на трибунах: Тимоти Шаламе и Дэвид Бекхэм оказались в одном VIP-секторе во время матча Франция — Испания.
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