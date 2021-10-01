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«У Проши хорошая фантазия». Виталина не поверила в смерть жены Шаляпина

«У Проши хорошая фантазия». Виталина не поверила в смерть жены Шаляпина

Бывшая возлюбленная певца Прохора Шаляпина Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что не верит в смерть жены артиста от коронавируса, пишет издание «Дни.

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