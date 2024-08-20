США обвинили Иран в атаке хакеров на предвыборные штабы Трампа и Харрис

Американские разведывательные службы полагают, что Иран якобы пытался вмешаться в выборы президента США, осуществляя кибероперации против избирательных штабов кандидатов на пост главы государства – Дональда Трампа и Камалы Харрис, заявили ФБР, Управление директора национальной разведки (ODNI) и Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA).