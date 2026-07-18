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Судей Верховного суда Башкортостана заподозрили в коррупционных связях с арестованным мэром Уфы

Судей Верховного суда Башкортостана заподозрили в коррупционных связях с арестованным мэром Уфы

Горсовет Уфы требует проверить использование транспорта мэрии судьями ВС Башкирии Председатель Городского совета Уфы Марат Васимов обратился с официальным запросом в Следственный комитет Башкирии.

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