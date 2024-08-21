Автор «матери всех санкций» против России захотел получить помилование от Байдена

Сенатор Конгресса США Боб Менендес, находящийся под следствием за обнаружение у него золотых слитков, хочет получить помилование от президента страны Джо Байдена по делу о коррупции, в обмен на отказ от очередного выдвижения на выборы.
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