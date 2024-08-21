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Автор «матери всех санкций» против России захотел получить помилование от Байдена

Автор «матери всех санкций» против России захотел получить помилование от Байдена

Сенатор Конгресса США Боб Менендес, находящийся под следствием за обнаружение у него золотых слитков, хочет получить помилование от президента страны Джо Байдена по делу о коррупции, в обмен на отказ от очередного выдвижения на выборы.

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